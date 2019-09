Der Busch ist zurück: 5 Frauen erzählen, wieso sie ihr Schamhaar wachsen lassen

In den Neunzigern und 2000ern kamen und gingen etliche Haartrends. Wer in dieser Zeit eine junge Frau war, wird sehr wahrscheinlich mit einem weiblichen Körperbild aufgewachsen sein, das Haarlosigkeit an jeglicher Stelle als Ideal propagiert hat. Heute, 2018, kämpfe ich immer noch mit meinen Augenbrauen, die ich mir 17 Jahre zuvor dem gängigen Schönheitsideal folgend zu superschmalen Strichen gezupft habe. Wer sich an Christina Aguilera und Paris Hilton zu dieser Zeit erinnert, weiß, dass ich in diesem Leben wohl keine Cara mehr werde. Und auch wenn sich viele Frauen schon immer dem gesellschaftlichen Druck der absoluten Haarlosigkeit widersetzt haben, die schiere Anzahl an Waxingstudios, die auch heute noch den Brazilian oder Hollywood anbieten, spricht eine eigene Sprache.