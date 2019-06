Ob auf Plakaten, in Fernsehspots oder gesponserten Instagram-Posts: Pünktlich zum Sommeranfang begegnen uns jedes Jahr unzählige Beach-Body-Werbungen. Man will uns weismachen, wir müssen unsere Winterkörper in durchtrainierte, haarlose Sommerkörper verwandeln. Damit wir dieses Ziel erreichen, sollen wir uns sofort (!) im Fitnessstudio anmelden, überteuerte Cremes gegen Cellulite kaufen und jegliche Körperbehaarung entfernen. Und damit meine ich wirklich alles, was unterhalb der Wangen sprießt. Schließlich können wir uns ja wohl unmöglich mit behaarten Beinen wohlfühlen, richtig? Und wie furchtbar wäre es bitte, wenn die Leute auch nur ein einziges Schamhaar am Rand des Bikinis entdecken würden! Unvorstellbar!