Mut zum Busch: 18 Bilder zeigen, wie schön natürliche Schambehaarung sein kann

„In den letzten 10 Jahren ist die Schambehaarung aus der Popkultur einfach verschwunden, was ja an sich okay ist“, erklärt und Minter, „aber ich wollte schöne Bilder von Schambehaarung als alternative Perspektive aufzeigen. Ich denke, der nackte Schambereich ist eher eine Mode, daher möchte ich alle jungen Leserinnen daran erinnern: Mode ist kurzweilig, aber eine Laserenthaarung bleibt für immer. Macht, was ihr wollt – aber lasert nicht!“