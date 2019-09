Die Ehe für alle ist nun beschlossene Sache. Was wünscht du dir generell für homosexuelle in Deutschland?

Mehr Offenheit der Gesellschaft! Man sollte offen sein für neue Dinge, man sollte Verständnis haben für neue Dinge. Man sollte nicht nach dem Motto leben: Ich kenne das nicht, also ist es scheiße. Wenn ich in Amsterdam oder Holland bin, dann ist das dort so etwas Normales. Man hat da nicht den Stempel „gay“ oder „Lesbe“. Deutschland sollte einfach toleranter sein.