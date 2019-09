Jacky-Oh ist Dekoratöse im SchwuZ. Dem Schwulenzentrum, das seit 1977 den Facettenreichtum des Zwischenmenschlichen in Berlin feiert. „Als Ort des Aufbegehrens und der Emanzipation Schwuler und Tunten gegründet, arbeiten und feiern wir hier heute als Männer und Frauen oder nichts von beidem, als Queers, weiße Menschen, Bartmädchen, Butches und Femmes, Schwarze, Persons of Color, als Personen mit und ohne Behinderungen, Migrant_innen, Junge und Alte, Trans* und Inter*geschlechtliche und so viel mehr. Wir sind dabei schwul, lesbisch, bi- und a- oder vielleicht sogar auch heterosexuell", heißt es in deren Satzung. Mittlerweile bespaßt Jacky-Oh hier an einem Abend meist an die 1000 Gäste, trinkt Schnäpse und gibt das gut gelaunte Bartmädchen. Das SchwuZ ist ein Ort, der für und für den Weinhaus viel getan hat. Akzeptanz und Liebe tanzen dort mit.