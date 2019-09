Barbie Puppen, hippe Millennials, oder Janelle Monáes Videos sind bei weitem nicht die einzigen freien Assoziationen, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an die Farbe Rosa denke. Pinkfarbenes Haar sieht man 2019 überall und die Fanbase der coolen Nuance wird immer größer. Aktuell sieht man sie in den unterschiedlichsten Variationen wie Flamingo, Babyrosa und Post-it-Pink auf den Köpfen prominenter Personen wie Julia Roberts Kylie Jenner , Amber Rose, und Halsey.