Wie Osteopathie bei PMS & Regelschmerzen helfen kann

Präventiv sind vor allem viel Bewegung und Ernährung zwei ganz wichtige Maßnahmen in Bezug auf PMS-Beschwerden. In der Regel rate ich zu einer Säure-Basis-Diät, bei der Frau* sich vornehmlich basisch ernährt und auf säurebildende Lebensmittel wie Kaffee, Alkohol, Nikotin und so weiter verzichtet.