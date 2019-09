Bevor wir aber in einem kleinenSelbstversuch in die Welt sexueller Lust abtauchen, noch ein kleiner Tipp am Rande: Der weibliche Orgasmus ist ein riesiges schwarzes Loch, in das man sich stundenlang vertiefen kann, ohne jemals anzukommen oder aufhören zu können. Wer heute also noch etwas vorhat, sollte den Besuch auf OMGYes definitiv auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Denn wenn der Account erst einmal aktiviert ist, wollt ihr ganz sicher nicht mehr nur schauen, sondern auch selbst Hand anlegen! Und das kann bei insgesamt zwölf angeführten Orgasmus-Strategien (einschließlich detaillierter Anleitungen in Form von 50 Videotutorials) schonmal etwas Zeit in Anspruchnehmen. Frauen jeglichen Alters machen vor, wie es geht. Zusätzlich gibt es elf Stimulationen mit Touch-Funktion, in denen man an einer virtuellen Vagina üben kann, inklusive anschließendem Bewertungsfeedback via Bildschirm. Die Strategien direkt an einem selbst auszuprobieren – allein oder gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin –, macht aber immer noch am meisten Spass.