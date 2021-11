Dein Horoskop im November – So stehen die Sterne in diesem Monat

Die astrologischen Ereignisse dieses Novembers stellen deine Welt auf den Kopf – und hoffentlich im positiven Sinne. Der Neumond, der am 4. November im Skorpion steht, bringt intensive Schwingungen mit sich, und der rückläufige Uranus sorgt zeitgleich für einen unberechenbaren, spannenden Tag. Am folgenden Tag tritt der Merkur in den Skorpion, während die Venus das Sternbild Steinbock erreicht. Während dieser Phase fällt uns die Kommunikation schwerer ; unsere tiefsten Gefühle müssen wir nun ausdrücken, ohne uns dabei auf unsere Worte verlassen zu können.Finanzielle und romantische Angelegenheiten nehmen wir jetzt ernster denn je. Ganz recht: Es ist an der Zeit, unsere Sparpläne zu überarbeiten – und unsere Liebesleben zu hinterfragen. Am 19. November besinnt uns die Mondfinsternis im Stier auf unsere Leidenschaften. Wenn dann am 21. November die Sonne ins Sternbild Schütze einzieht, gefolgt vom Merkur am 24. November, fühlen wir uns abenteuerlustig und sehnen uns danach, unsere Horizonte zu erweitern.