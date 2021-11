Votre horoscope du mois de novembre est là !

Les mouvements astrologiques du mois de novembre s’apprêtent à chambouler votre petit monde - en mieux, on espère. La nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 4 novembre est une période intense. Uranus rétrograde s'oppose à la nouvelle lune, ce qui rendra la journée imprévisible et palpitante. Le jour suivant, Mercure entre en Scorpion et Vénus se déplace en Capricorne. Durant cette période, la communication ne sera pas aussi abondante que d'ordinaire, et nous devrons nous fier aux non-dits pour exprimer nos sentiments les plus intimes. Les questions financières et romantiques seront de la plus haute importance - et oui, il est temps de faire le point sur nos plans d'épargne et nos vies amoureuses. La saison des éclipses début le 19 novembre, lorsque l'éclipse lunaire en Taureau déclenche nos passions. Enfin, le passage du soleil en Sagittaire le 21 novembre, suivi du passage rapide de Mercure dans ce même signe ardent le 24 novembre, nous rendra tou·tes plus aventureuse·x et prêt·es à élargir nos horizons sans hésitation.