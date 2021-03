Facelift ohne OP – das Resultat hat mich umgehauen

Danach werden Fäden mit Widerhäkchen, die aus komplexen Zuckermolekülen bestehen und sich nach etwa einem Jahr wieder vollständig auflösen, unter die Haut eingelegt. So wird diese in die gewünschte, neue Position gebracht. Sobald die Nähte genau da sind, wo sie hingehören, zieht Dr. Devgan an den Vektoren, um so die Änderungen, die sich Rachel wünscht, vornehmen zu können. Dann strafft und kürzt die Ärztin die Fäden und deckt das weiche Gewebe wieder ab. Um sicherzustellen, dass Rachel am Ende so aussieht, wie sie es sich gewünscht hat, führt Dr. Devgan dann noch Injektionen für kleinere Korrekturen durch.