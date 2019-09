Botox. Ja oder nein? Es ist eins dieser Themen, zu denen jeder Mensch mindestens eine Meinung hat. Boulevardblätter lieben es, mit dem Finger auf Frauen in der Öffentlichkeit zu zeigen, die versuchen den Zeichen der Zeit zu entkommen, genauso, wie sie es weiterhin verehren, diejenigen niederzumachen, die zu ihren Falten und zur Alterung im Allgemeinen stehen.Botox hat es also definitiv nicht einfach. Fragt man Schönheitschirurgen nach der beliebtesten Maßnahme, so antworten sie einstimmig Botox. Es ist unangefochten an der Spitze, wenn es darum geht, Falten und Runzeln auszumerzen. Es wird außerdem großteilig als sicher angesehen – eine US-Studie aus dem Jahr 2014 bestätigte eine negative Nebenwirkung auf 3.333 Botox-Patienten – und unterliegt als verschreibungspflichtige Prozedur weitaus strengeren Regularien als Laserbehandlungen oder Faltenunterspritzung mittels dermalen Fillern.Nun stellt sich die Frage: Mit Mitte 20 einige hundert Euro für Spritzen auszugeben, um erste Fältchen glätten zu lassen – ist das purer Wahnsinn oder etwa eine Entscheidung, die von gutem Gespür für Haut und Kosmetik zeugt? Und vor allem: Wird man dadurch früher oder später schlimmer aussehen als ohne Botox?„Wenn ich einen Ferrari kaufe und ihn zertrümmere, fahre ich ja auch nicht zehn Jahre später damit in die Werkstatt und sage ‚Hey, ich habe ihn noch nie zur Prüfung vorbeigebracht, könnt ihr ihn jetzt reparieren?‘”, sagt Dr. Askari Townshend, Gründer der Londoner ästhetischen Klinik Askinology „Ob man nun einen sichtbaren Schaden am Ferrari hat oder nicht, man bringt ihn definitiv regelmäßig zur Werkstatt, um ihn in einem durchweg guten Zustand zu haben, sodass man nach zehn Jahren noch immer einen Top Wagen hat. Genauso verhält es sich mit der Haut. Immer wieder ein bisschen, so hält man sie gesund und schön.“Dr. Townshend ist ein Verfechter des präventiven Botox; seiner Meinung nach verhält es sich mit der Haut wie mit eingetragenen Lederjacken, denen man zwischendurch eine Pause gönnt, um die Falten und Knicke wieder zu glätten. Doch nicht jeder sieht das genauso.