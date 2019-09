Berlin hat eine neue Polizeipräsidentin: Sollte die Behörde nun umbenannt werden?

Es gibt eine Neue bei der Berliner Polizei – und zwar im höchsten Amt einer der wichtigsten Behörden im Öffentlichen Dienst. Barbara Slowik ist derzeit noch Referatsleiterin im Bundesinnenministerium, vor zwei Tagen stellte sie sich im Senat aber zum ersten Mal in ihrer neuen beruflichen Position als Polizeipräsidentin der Öffentlichkeit vor. Sie wird künftig die oberste Polizeibehörde in Berlin leiten und damit den bisherigen Polizeipräsidenten Klaus Kandt ablösen. Dieser war zuvor immer wieder in die Kritik geraten, unter anderem wegen etlicher Ermittlungspannen und Versäumnisse im Fall um den Attentäter vom Breitscheidplatz 2016 in Berlin, Anis Amri.