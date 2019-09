So schlecht ist Late Night Berlin gar nicht, wenn Klaas doch nur richtig gendern würde

Aber mein größtes Problem mit der gestrigen Show war das korrekte Gendern, ein brandaktuelles Thema. Gerade heute entschied der Bundesgerichtshof gegen die Klägerin Marlies Krämer , die, leider vergeblich, dafür kämpfte, von der Sparkasse als Kundin angesprochen zu werden. „Es ist mein verfassungsmäßig legitimes Recht, dass ich als Frau in Sprache und Schrift erkennbar bin“, argumentierte sie in Karlsruhe. Der Satz hätte heute auch von Heufer-Umlaufs erster Talkpartnerin Anne Will fallen können. SIE dürfe in Late Night Berlin „derjenige sein, der unterbrochen wird”, so Heufer-Umlauf zu Beginn des Interviews. Aua!