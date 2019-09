5 Musikerinnen mit positiven Messages für 2019

So konnte man beim #WirSindMehr-Protest ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl spüren, als sich in Berlin im Oktober über 240.000 Menschen versammelten, um friedlich füreinander einzustehen und gemeinsam zu demonstrieren. In Deutschland wurde jüngst das dritte Geschlecht per Gesetz verabschiedet, in den USA wurden in den Midterm-Elections so viele Frauen in politische Ämter gewählt wie noch nie und laut des jährlichen World Happiness Reports haben knapp 5 Milliarden Menschen weltweit in diesem Jahr einer ihnen unbekannten Person geholfen, was glücklicher machen soll als Geld – was für ein schöner Gedanke! Doch Negativschlagzeilen, das wissen längst nicht mehr nur Journalist*innen, wiegen schwerer als positive, und so passiert es, dass man sich zu tief hineindenkt, nichts mehr versteht, wütend wird und Ablenkung braucht. Eines hilft immer, egal in welcher Stimmung man ist: die Universalsprache der Musik! Wenn die Künstler*innen dann auch noch eine politische Message haben und sich für mehr Toleranz, Gleichberechtigung und den Wegbruch von Stigmata einsetzen, gibt es absolut keine Ausrede mehr, sie mit deinen Downloads und Klicks nicht zu unterstützen.