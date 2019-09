Chemnitz: Dear White People

Währenddessen sind sich die radikalen Rechten, die am Wochenende in Chemnitz zusammenkamen und Menschen jagten, und die auch heute Abend und am kommenden Samstag wieder zusammenkommen, keinerlei Schuld bewusst. Nur leider hätte das auch wirklich niemand von ihnen erwartet. Von denen hingegen, die eigentlich meinen, es mittlerweile besser zu wissen als ihre Großeltern vor 75 Jahren, gerade von denen hätten ich und alle anderen Personen of Color in diesem Land erwartet, Stellung zu beziehen, Haltung zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. „Jetzt können wir endlich rausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten“, schreibt Twitter-User*in KleinesScheusal . Doch auch das scheint noch immer zu viel verlangt zu sein. Denn als ich am Dienstagmorgen eine E-Mail an sechs Freunde rausschicke, um sie aufzufordern mit mir zur Demo zu gehen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen, reagiert niemand. Als nächstes frage ich eine Freundin, die von sich behauptet, besonders gerne und häufig auf Demos zu gehen: „Ich bin seit einem Monat verabredet für morgen Abend, sonst immer gerne, sorry!“, lautet ihre Antwort.