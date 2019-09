Toleranz ist ein ständiger Prozess, der nur mit Hilfe gelingen kann

Wir können das Buch in unserem Kopf nicht alleine schreiben. Zumindest nicht, was das Kapitel „Zusammenleben in einer Gesellschaft“ angeht. Dieses Kapitel sollte, ähnlich wie Poesiealben in der Grundschule, so viele individuelle Charaktere und Erfahrungen aus allen Bereichen unseres Lebens und unserer Gesellschaft beinhalten, wie nur irgend möglich. Denn nur auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass du immer das Individuum siehst und niemals anfängst zu pauschalisieren.