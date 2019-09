Den goldenen Mittelweg zwischen langweiligen French Nails und auffälligen Glitzerdesigns zu finden, ist gar nicht mal so leicht. Das eine Extrem wirkt häfugi altmodisch, das andere schnell ein bisschen over the top. Zum Glück gibt es aber einen neuen Nailart-Trend, der modern und superchic, aber nicht zu übertrieben ist: Sternchennägel. Und die lassen sich nicht nur sehr einfach kreieren, sie passen auch noch perfekt in die Jahreszeit! Ob Weihnachtsdinner oder Silvesterparty, diese Designs runden dein festliches Outfit perfekt ab. Natürlich kannst du mit ihnen aber auch schlichte Alltagsklamotten aufwerten, denn wie elegant deine Nägel am Ende aussehen, liegt ganz bei dir.