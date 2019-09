Ich hatte nach Leuten in meiner Umgebung gesucht – und plötzlich war er aufgetaucht. Interessiert schaute ich mir seine Bilder an, las mir seinen Profiltext durch und erfuhr, dass er Vegetarier war. Soweit, so gut. Und dann klickte ich das Profil versehentlich weg. Ups. Finden konnte ich es danach nicht mehr. Zum Glück aber wurde ihm angezeigt, wer sein Profil besucht hatte – und plötzlich hatte ich eine Nachricht in meinem Postfach. „Wen man hier so alles findet“, schrieb er mir im April. Das war der Beginn unserer zweiten Chance.