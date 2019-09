5. Abraham Lincoln war gegen die Sklaverei

Abraham Lincoln wird zwar oft als Amerikas großer Befreier der Sklaven dargestellt. In der New York Tribune schrieb er im August 1862 aber in einem offenen Brief, dass es nicht sein Ziel sei, die Sklaverei zu retten. Die Sklaven waren für ihn nur Mittel zum Zweck, an ihrem Schicksal war er nicht ernsthaft interessiert. Wäre er in der Lage gewesen die Union zu retten, ohne einen einzigen Sklaven zu retten, hätte er es auch getan, sagte er einmal.