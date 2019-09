So lernen die meisten Menschen heute ihre Partner*innen kennen

Von den Umfrageteilnehmern trafen 22,3% ihre Partner*innen „in einem sozialen Umfeld“, während 17,9% sie auf der Arbeit kennenlernten, womit insgesamt ganze 78,8% ihre Partner*innen im wahren Leben, nicht online, trafen. Währenddessen gaben 5,8% der Befragten an, ihren Lebensgefährten in sozialen Medien gefunden zu haben, 6% antworteten mit „andere“. Was das genau bedeutet, können auch wir nur raten. Das sind gute Nachrichten, wenn Tinder nie so wirklich dein Ding war. Es scheint so, als gäbe es die Chance auf die Liebe auf den ersten Blick im realen Leben doch noch.