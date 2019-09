Deswegen habe ich Max auch völlig falsch eingeschätzt. Erstens schien er mir zu jung, zweitens dachte ich, dass er bestimmt so ein oberflächlicher Typ ist, der es auch wieder nicht ernst meint. Trotzdem wollte ich ihn gern kennenlernen, als er mir schrieb. Er sah extrem gut aus und ich war schon ein Dreivierteljahr Single. Was sprach also gegen ein unverbindliches Date, einen One-Night-Stand oder eine kleine Affäre? Meine Ansprüche waren nicht mehr so hoch, als dass ich hätte enttäuscht werden können und da ich gerade meine Abschlussarbeit schrieb, war mir jede Ablenkung recht.



Der Anlass für unser erstes Treffen war wenig romantisch: Wir trafen uns ganz spontan, weil er gerade bei mir in der Gegend war. Nach ernsten Absichten klang das nicht, zumal es schon sehr spät war, aber ich hatte gerade nichts anderes vor. Es war klar, dass wir nicht zu einem von uns nach Hause gehen würden: Also landeten wir in einer Kneipe ums Eck.



Der Abend war überraschenderweise supernett. Obwohl Max damals erst 22 war, schien er mir kein bisschen unreif. Er wirkte sogar erwachsener als ich, war schlau und witzig. Deswegen trafen wir uns auch wieder – und verliebten uns ineinander.



Mittlerweile sind wir seit drei Jahren zusammen. Und auch, wenn ich mich anfangs erst noch ein bisschen daran gewöhnen musste, jetzt einen Freund zu haben, der eigentlich so gar nicht in mein Schema passt, bin ich heute sehr froh darüber, dass ich manchmal so schusselig war und den Filter falsch eingestellt habe – ansonsten hätte ich Max wohl nie getroffen.



Tinder habe ich übrigens mittlerweile gelöscht. Diesmal endgültig.