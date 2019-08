Dein Horoskop im August – So stehen die Sterne in diesem Monat

Doch bevor es an die freudvollen Tage des Monats geht, beginnt der 2. August mit einer Quadratkonstellation der Venus zu Uranus. Dadurch werden Beziehungen auf die Probe gestellt, denn ihr werdet öfter auf Konfrontation gehen. Außerdem wirst du vielleicht sogar den Gedanken nicht los dir ein komplettes Makeover zu geben. Wenn du kannst, investiere dann in coole und ausgefallene Teile aus dem Secondhand-Shop, anstatt dir teure Markensachen zuzulegen. Am 7. August erlebst du eine erste Kostprobe von der positiven Energie, die dir die Sonne in diesem Monat zu genüge bieten will. Mit dem Trigon zum Glücksplaneten Jupiter startet dein Tag voller warmer Sonnenstrahlen, die dich die Welt durch eine rosarote Brille betrachten lassen. Diese unbekümmerte Stimmung hält einige Tage an, also feiere mit deinen Freund*innen das Leben und löse dich endgültig von alten Konflikten , die dich und deine Lieben schon lange beschäftigen – die Welt hat ihre Tore bis zum 10. August für dich weit offen. Ab dem 11. bringt dann ein rückläufiger Uranus vor allem deine innere Entwicklung in den Fokus. Nachdem du die Tage vorher noch dein Äußeres neugestaltet hast und die Möglichkeit hattest über Weisheiten, Glück und verschiedener Ideen zu philosophieren, wirst du jetzt dein eigenes Ich genauer unter die Lupe nehmen und intensiv an schlechten Angewohnheiten und Eigenschaften arbeiten. Diese Neufindungsphase hält bis zum 10. Januar 2020 an, denn so lange ist der Planet rückläufig.