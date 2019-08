Sommerurlaub in Großbritannien: 5 traumhafte Strände & Küstenorte

Ähm ja. Das ist ja schön und gut, aber das heißt noch lange nicht, dass du jeden einzelnen Sommer in Cuxhaven, Sankt Peter-Ording oder auf Sylt verbringen willst, richtig? Manchmal ist das Fernweh einfach zu groß und du willst ausnahmsweise etwas anderes sehen als Männer in Cargoshorts und Pommes Schranke. Auf der anderen Seite ist es weder für die Umwelt noch für den Geldbeutel gut, 21 Stunden nach Brasilien zu fliegen, um am Praia do Sancho ( einem der beliebtesten Strände der Welt ) Sonne tanken zu können... Die Lösung? Urlaub in Großbritannien.