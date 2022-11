Ein minimalistischer Guide für elegante (& einfache) Nail Art

Keine Frage: „ Nail Art “ kann sich erstmal ganz schön einschüchternd anhören. Wir sind schließlich nicht alle künstlerisch begabt! Dabei erfordert Nail Art natürlich nicht zwangsläufig anspruchsvolle Designs (oder auch nur eine ruhige Hand). Wir haben hier ein paar schlichte, unkomplizierte Nail-Art-Ideen gesammelt – in einem Schritt-für-Schritt-Guide für eine minimalistische Maniküre , die du auch ganz problemlos zu Hause selbst hinbekommst Ganz egal, wie dein Geschmack aussieht: Wir haben die richtige Inspiration für deine nächste DIY-Maniküre Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an