5 Dinge, die du tun kannst, wenn dir langweilig ist, während dein Nagellack trocknet

2. Tindern

Wahlweise kann auch eine andere Wish-Dating-App genutzt werden. Überleg einmal. Du bist Single, du hast dir gerade die Nägel lackiert, machst also was her, und hast heute Abend eigentlich auch noch nichts vor. Warum an die Wand gucken, wenn die große Liebe vielleicht in diesem Augenblick an deiner Haustüre vorbeiläuft? Dank des Touchscreens deines Smartphones kannst du also in aller Seelenruhe das Angebot checken und schauen, was der Markt so hergibt. Alle glücklich Vergebenen unter euch können sich noch mal bestätigen, was sie da draußen nicht verpassen. Alles eine Frage der Ansicht.