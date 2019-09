Mehr als nur Kopfschmerzen: Diese Migräne-Doku zeigt, wie sehr die Krankheit den Alltag beeinträchtigt

Instinktiv begann die Filmemacherin ihre Tochter zu interviewen und einen Film über Migräne zu drehen. „Mir wurde bewusst, dass der Großteil der Menschen keinerlei Vorstellung davon hat, wie sich eine Migräne anfühlt, da sie sehr komplex und individuell sein kann“, so Styron. Das Ergebnis ist die Dokumentation Out of my head . Darin werden die komplizierten medizinischen Aspekte der Krankheit auf eine verständliche Art und Weise behandelt und mit Stellungnahmen von führenden Migräne-Expert*innen ergänzt. Das Besondere ist jedoch, wie diese Dokumentation es schafft, den Fokus ebenfalls auf die emotionalen Auswirkungen zu legen. So kommt auch Joan Didion zu Wort, die bereits einen sehr ehrlichen Text über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung verfasst hat, der Betroffene auf vielerlei Ebenen berührt.