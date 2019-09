Warum du mit Kopfschmerzen aufwachst & was du dagegen tun kannst

„Der Grund, weswegen sich diese (morgendlichen) Kopfschmerzen schlimmer anfühlen, ist der, dass es bei der Behandlung von Kopfschmerzen sehr auf das richtige Timing ankommt,“ sagt Juline Bryson , Assistenzprofessorin der Neurologie am Wake Forest Baptist Medical Center. Sie sagt, wenn du deine Migräne innerhalb der ersten 20 Minuten nach Auftreten behandeln kannst, stehen die Chancen gut, dass du verhindern kannst, dass deine Schmerzen richtig schlimm werden. Wenn du allerdings aufwachst und bereits Schmerzen hast, kann es sein, dass du das Zeitfenster verpasst hast, und jede Behandlung, die du ausprobierst, nicht mehr in dem Maße anschlagen wird. „Es fühlt sich heftiger an und diese Migränen sind richtig unerträglich,“ sagt Dr. Bryson.