Ich nutzte die Folgemonate für eine Therapie und es ging mir besser und besser. Manchmal vermisste ich Linda. Eines Tages entdeckte ich auf ihrem Instagram Account den Hinweis, sie wäre schwanger. Ich wurde sehr emotional und beschloss, meinen Gefühlen dann doch freien Lauf zu lassen und ihr meine Freude und Glückwünsche mitzuteilen. Die SMS fiel zwar eher knapp aus, aber im Grunde sagte ich alles Wesentliche und entschuldige mich für meine Ausreden. Zwei Wochen später saß ich dann in ihrer Dachgeschosswohnung und musste weinen. Davor hatte ich also jahrelang solche Angst gehabt und jetzt, in dem Moment, in dem ich weinte, fühlte es sich an, als wäre es nichts. Ich ließ mich von ihr in den Arm nehmen und weinte dann erstmal weiter. Mich hatte seit 16 Jahren keiner mehr in den Arm genommen, der nicht in einer Partnerschaft mit mir war. Der Knoten platzte.