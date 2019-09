Ich werde euch ein Geheimnis verraten: Ich wusste nicht wirklich, wie ich mich selbst befriedigen sollte, bis ich ans College kam. Ich war sexuell aktiv, klar, aber im Umgang mit einem Vibrator so geübt wie im Umgang mit dem Schwert (also überhaupt nicht) und hatte keine Ahnung, was ich mit meinen Händen anfangen sollte.



Ist das eine Überraschung? Wir neigen dazu, jede Menge über Sex zu sprechen (Wurdest du gestern flachgelegt? War dieser Typ von Tinder gut im Bett? Wie wäre Sex im Weltraum? Hast du den neuen Trailer für „50 Shades of Grey“ gesehen?) – selten jedoch sprechen wir über die Details der sexuellen Begegnungen, bei denen nur wir selbst zugegen sind: Wie wir es gern tun, wo wir es gern tun und was wir tun, um uns so geballte-Faust-gut zu fühlen. Und das ist echt traurig, weil die Selbstbefriedigung eine der besten Befriedigungen ist, die es gibt.



Also habe wir diesen Guide zusammengestellt. Stellt ihn euch als Erwachsenenversion dieser Tests in der Bravo vor, die uns früher halfen, das richtige Outfit für unsere Persönlichkeit zu finden – nur dass es bei diesem hier um Selbstbefriedigung geht. Masturbation ist wichtig (sie löst Stress, bekämpft Herzkrankheiten und fühlt sich fantastisch an). Aber wir nehmen uns hier in der „Masturbationsabteilung“ nicht ganz so ernst. Lest also einfach weiter – und wenn ihr euch bei einem Kicheranfall, einer, der einer Siebtklässlerin würdig wäre, erwischt, während ihr herausfindet, welcher Selbstbefriedigungsstil am besten zu euch passt, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt.