Mann fotografiert seine schlafende Freundin und zeigt, dass es die wahre Liebe noch gibt

Meine 38-jährige Verlobte hat gerade mit dem zweiten Semester am College angefangen. Sie hat ganz alleine zwei Kinder großgezogen, sie sind 15 und zehn, sie hat kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und war Opfer in nicht nur einem, sondern zwei Fällen von häuslicher Gewalt. So habe ich sie heute Abend gefunden. Ich bin so stolz auf diese Frau, dass ich platzen könnte. Wir haben heute unsere Eheringe gekauft und ich denke, ich bin bereit, die beste Entscheidung meines Lebens zu treffen.