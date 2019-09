Diese Frage muss gestellt werden, denn manchmal gibt es einfach Tage (oder eher Wochen), an denen Wäschewaschen nicht gerade höchste Priorität hat. „Es kommt dabei auf verschiedenste Faktoren an. Dein Körper, dein Stoffwechsel und ob du mit oder ohne Pyjama schläfst können eine wichtige Rolle spielen. Wenn dir nachts schnell warm wird und du besonders viel schwitzt, solltest du mindestens zweimal im Monat die Überzüge waschen. Benutzt du täglich Körperlotion, wäre das auch ein Grund, um sie wenigstens jede zweite Woche frisch zu beziehen. Wir raten dir aber dazu, allerspätestens nach einem Monat die Laken in die Waschmaschine zu schmeißen“, sagen Xiong und Yu. Kissenbezüge müssen sogar wöchentlich gewechselt werden, vor allem dann, wenn du sensible oder zu Akne neigende Haut hast.