Darum stecken wir uns Ringe an den Ringfinger

Doch auch wenn die Wissenschaft die Tradition hinter dem Ringfinger entlarvt, können wir doch Bedeutung in diesem Brauch finden. Menschen tragen ihre Eheringe als Symbol des unzerbrechlichen Bunds zu ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Wie ein Anwalt aus dem 15. Jahrhundert bereits erklärt hat , sollen die Ringe symbolisieren, dass das Paar ihre Hände und ihre Herzen miteinander verbunden haben – und das kann man mit jedem Finger an der linken oder rechten Hand zum Ausdruck bringen, je nachdem welcher kulturellen Tradition man folgen will. Wenn man es genau nimmt, spielt die Wissenschaft hier also gar keine Rolle, insofern man sich auf die emotionale Bedeutung konzentriert, die ein Ehering haben kann.