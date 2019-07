In diesem sehen wir Madonna, wie sie eine gelassene Jam-Session mit der Orquestra macht. Atemberaubende Szenen an der Küste stellen auf der anderen Seite die brutale Geschichte des Ortes malerisch dar. Außerdem tanzt die Queen of Pop wild in Blumenkleid und Boots im Kreise der Frauen. Nach Videos wie Material Girl, Express Yourself und Vogue ist es auch kein Wunder, dass sie die Meisterin der Freestyle-Bewegungen ist (Fun Fact: Madonna war schon in 75 Musikvideos dabei).