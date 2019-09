5 Körperpuder, die trockene Haut & Neurodermitis im Sommer gesund pflegen

Das Letzte, an das du bei Temperaturen über 30 Grad denkst, ist vermutlich furztrockener Puder auf deiner Haut. Klingt nämlich ungefähr so unpassend wie der immer wieder aufgesagte Supertipp, im Sommer bloß nur warme Getränke zu sich zu nehmen. Ja, es ergibt Sinn, aber allein der Gedanke an einen dampfenden Teepott treibt dir, während du im Büro in deinem eigenen Sud ertrinkst, womöglich Schweißperlen auf die Stirn.