Der verborgene Reiz des grünen Kleides

So ist es mit dem grünen Kleid; es will die Aufmerksamkeit aller im Raum auf sich ziehen. Als zarter Minzton wirkt es mystisch. Aber durch den Farbmix oder einem Grün, das mehr Intensität hat, wird es zu einer lebenssprühenden Couture. Dabei war ironischerweise ein intensives Grün in der Vergangenheit lebensgefährlich! Im 19. Jahrhundert war eines der beliebtesten Grüntöne das sogenannte Schweinfurter Grün (auch bekannt als Scheeles Grün). Das Pigment enthielt Kupfer und das giftige Arsen. Handschuhe, Kleider und sogar Tapeten wurden damit gefärbt. Kunsthistorikerin Alison Matthews David schreibt in ihrem Buch Fashion Victims , dass die Leute, die diese Farbe trugen, schon einem hohen Risiko ausgesetzt waren gesundheitliche Probleme davonzutragen, aber die Arbeiter*innen in den Farbfabriken zahlten den eigentlichen Preis für die Beliebtheit der Farbe – sie erkrankten, litten an Krampfanfällen und in einigen Fällen führte die giftige Farbe sogar zum Tod.