Als Kind im 2. Weltkrieg: Eine Fotografin erzählt die Geschichte ihres Opas in Bildern

In einer Bildstrecke namens Vaterland will Nele das Trauma und die Verwirrung fotografisch darstellen, die Kinder im Zweiten Weltkrieg durchleben mussten. Ein Trauma, das nicht mit dem Krieg beendet war, sondern die Identität bleibend geprägt hat. „Da die meisten Deutschen zum Schweigen verdammt wurden und sich nach dem Krieg hauptsächlich dem Wiederaufbau widmeten, wurde weder über die mentale noch über die physische Gesundheit gesprochen“, schreibt Nele in der Projektbeschreibung ihrer Crowdfunding-Kampagne auf GoFundMe. Die Auswirkungen auf die Seelen derer, die in den 1930ern und 40ern Kinder waren, ergänzt sie, kämen erst heute ans Tageslicht. „Friedhelm erinnert sich an viele Details seiner Kindheit und verbringt viel Zeit damit, darüber nachzudenken und zu erzählen“, schreibt sie weiterhin. „Von der Familie getrennt zu werden und inmitten von Bombeneinschlägen aufzuwachsen: Die Realität seiner Kindheit war eine Welt, die ich mir im schlimmsten Traum nicht ansatzweise vorstellen kann.“