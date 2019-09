Warum habe ich das Gefühl, der Flieger ins Erwachsenenleben wäre mit meiner Peergroup an Bord abgehauen, während ich noch am Gate stehe und warte? Was haben die, was ich nicht habe? Sie sind die „perfekten“ Erwachsenen: Verheiratet mit Kindern, Eigenheim und gutbezahltem Job mit Verantwortung. Die nervt keiner mit blöden Fragen, denn es läuft ja alles so, wie es soll. Aber Moment mal! Wie soll es denn eigentlich laufen? Gibt es da wirklich Richtig und Falsch? Oder resultiert dieser Irrglaube vielleicht nur aus einem Vergleich mit anderen, aus spitzen Bemerkungen von Ratgebenden, deren Rat man nie wollte?