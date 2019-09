In den nächsten fünf Monaten ist er unser verlässlichster Partner und kuscheligster Begleiter. Die Rede ist vom Strickpullover, der uns warm und hoffentlich ohne fiese Grippe durch die kalte Jahreszeit bringt. Dabei ist dieses Kleidungsstück längst nicht nur praktisch, sondern auch richtig kleidsam. In dieser Saison bekommen Strickpullover nämlich ein ordentliches Trendupdate und passen nicht nur auf die Couch sondern auch ins Büro, zum Date oder Dinner.



Rüschen, Streifen, Patchwork oder Cut-Outs: die neuen Strickpullover sind alles andere als langweilig. Die 12 schönsten Modelle der Saison gibt's in unserer Slideshow.