Der Musik von Kevin, Nick und Joe entspringt eine gewisse Magie, die sie nur gemeinsam erreichen können. Selbst als Nick und Joe, welcher auch in der Band DNCE Frontsänger war, sich an einer Solokarriere versuchten, kamen nur wenige ihrer Lieder an das Suchtpotential der alten JoBro-Hits ran. „Sucker“ dagegen, ist in ganzer Linie ein perfekt abgemischter Popsong, der vor allem aufgrund des unerwarteten Sounds beeindruckt und doch den heutigen Mainstream bedient. Mit der Nachfolge-Single „Cool“ setzen sie weiterhin auf ein positives Lebensgefühl. Das Stück ist eine Hommage an die eigene Lässigkeit und gleichzeitig eine Aufforderung zur Selbstliebe. Vollgepackt mit Verweisen an die Popkultur, singen sie hier über Game of Thrones und Post Malone. Der Track „I Believe“ versteht sich als Vorlage für Happiness Begins. Nick Jonas nannte es mal in einem Interview das Herz des Albums. Dieser Song sollte der Welt den neuen JB-Sound zeigen – das haben sie mit Sicherheit auch geschafft. Das Comeback der Jonas Brothers ist vollgepackt mit vielversprechenden Popsongs und Familienzusammenhalt.