Ariana Grande ist sich sicher: Gott ist eine Frau! Mit der Thematik Religion haben sich in der Vergangenheit bereits viele Musiker*innen beschäftigt, darunter Pink, Madonna, Justin Bieber und John Lennon. Jetzt traut sich Grande, die zuletzt eher wegen ihrer Beziehung und Verlobung mit dem Komiker Pete Davidson Schlagzeilen machte, zusammen mit Dave Meyers an das Thema heran. Als einer der wohl bekanntesten Kreativdirektoren konnte dieser bereits Preise für Kendrick Lamars gefeiertes Video zu „Humble“ gewinnen und führte Regie bei einem Werbespot gegen häusliche Gewalt, der in den USA für viel Aufmerksamkeit sorgte. Sein neuestes Projekt, Ariana Grandes Musikvideo zu ihrer zweiten Single „God is a Woman“, aus ihrem Mitte August erscheinenden, dritten Studioalbum „Sweetener“ kam bereits am vergangenen Freitag heraus.