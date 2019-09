Sind Verlobungen jetzt Trend? Nach Ariana Grande will auch Justin Bieber bald heiraten

Kein Wunder also, dass Grandson und Balder , so die inoffiziellen Pärchen-Namen, viele Fans in den Sozialen Medien haben, die massenweise Glückwünsche und Herzchen-Emojis unter jedem Post kommentieren. Noch ist alles so frisch, dass es keine konkreten Hochzeitspläne gibt. Erstmal das Verlobtsein genießen; schön muss das sein. Plötzlich erwischte ich mich dabei, in Gedanken meinen eigenen Freundeskreis nach anstehenden Zeremonien abzusuchen und musste zu meiner Ernüchterung feststellen, dass ich niemanden kenne, der aktuell verlobt ist. Gut, ich sollte fairerweise hinzufügen, dass ich mit keinem Megastar befreundet bin. Trotzdem kann ich nicht anders, als Vergleiche zu ziehen. Die Ehe ist bei uns selten Gesprächsthema und bei den wenigsten überhaupt in Planung. Doch irgendwie scheint meine Clique eine Memo nicht erhalten zu haben, denn Heiraten liegt in Deutschland voll im Trend! 2016 schworen sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als 410.000 Paare die ewige Treue – das ist Liebesrekord! Auch auf die Gesamteinwohner gerechnet ergibt das einen so hohen Wert, der zuletzt zur Jahrtausendwende im Jahr 2000 erreicht wurde. Und wo Hochzeiten zelebriert werden, gab es zuvor mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Verlobung.