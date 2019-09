Alles, was du über die 8. & letzte Staffel Game Of Thrones wissen musst

Die achte und letzte Staffel Game Of Thrones steht in den Startlöchern! Nach über einem Jahr, in dem wir nichts aus Westeros gehört haben, kehrt die Fantasy-Serie nun zurück. Aber wann genau können wir endlich wieder neue Folgen von GoT erwarten? Wer wird in dieser Staffel noch mit dabei sein? Und wer besteigt am Ende den eisernen Thron? Die gute Nachricht ist: Es gibt auf viele, wenn auch nicht auf alle diese Fragen Antworten. Das Internet versorgt uns mit frischen Interviews und Instagram-Posts und sorgt so dafür, dass die ein oder andere Information schon rausgekommen ist, bevor der Game Of Thrones– Heimatsender HBO sie offiziell verkündet hat.