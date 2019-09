Von Seoul bis Sydney, von Bombay nach Berlin: Jede Stadt hat ihren besonderen Look. Was Frisuren angeht, sind Trends hier genauso entscheidend wie die Haarstruktur – mit glatten Haaren werden aktuell akkurate Bobs gestylt, während Locken dieser Tage springen dürfen, was das Zeug hält. Wir haben uns dort umgehört, wo die Haartrends der Metropolen entstehen: In den Topsalons rund um die Welt. Topfschnitt, Bob oder Lockenfrisur, Stufen oder Blunt Cut: Hier sind die internationalen Trendfrisuren für kurzes, mittleres und langes Haar.