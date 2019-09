Ich habe getestet, wie wahr mein Horoskop ist – & so war's

Ich war mir nie ganz sicher, was Horoskope Leuten bringen. Ratschläge, die ihr Leben verändern? Einen kleinen Schubser in die richtige Richtung? Oder einfach nur Vergnügen? Probieren geht über Studieren, dachte ich mir. Deswegen habe ich mir einen Plan überlegt: Ich würde eine Arbeitswoche lang mein Tageshoroskop per E-Mail zuschicken lassen und damit vergleichen, was an dem Tag jeweils wirklich passiert ist. Und los geht’s!