Jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas mon signe astrologique. Si, si, je vous assure. Je ne lisais pas mon horoscope, je ne me posais pas de questions, et à vrai dire : tout ça m'était complètement égal. La réaction que j'obtiens quand j'en parle est très similaire à la façon dont je réagis quand quelqu'un m'avoue qu'il n'a jamais vu Star Wars (« Quoi ? Tu mens. Comment c'est possible ? ») et ça m'a poussé à me demander si je ne passais pas à côté de quelque chose.

Je n’étais pas sûre de comprendre quelle était l’utilité de l’horoscope — Des conseils révolutionnaires ? Un coup de pouce dans la bonne direction ? Ou juste quoi rire un bon coup ? Je me suis donc lancée un petit défi : lire mon horoscope tous les jours pendant cinq jours consécutifs et noter si les prédictions étaient exactes, utiles ou même simplement drôles. Et, je vous préviens, si un·e fana d'astrologie vient me dire que cette approche n'est pas scientifique, je vais pleurer à sur mon toast à l'avocat.