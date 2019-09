Aber ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Vielzahl an Dating-Apps wie Tinder, Once oder Lovoo gleichermaßen Hilfeschrei wie Zeitvertreib sind. Solange Mr. oder Mrs. Right noch nicht aufgetaucht ist, verstecken wir uns hinter der Fassade von Unverbindlichkeiten. Dabei wünschen sich wahrscheinlich viele junge Menschen, egal ob Männer oder Frauen, eine Konstante im Leben. In einer Welt, in der alles schnell und aufregend ist, braucht man einfach jemanden, der der Fels in der Brandung ist – vielleicht sogar mehr denn je.