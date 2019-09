Warum ich beim Sex auf gelangweilt tue & es meinen Freund anturnt

Das Tolle am Sex mit meinem Freund ist, dass es kein ständiges Aktion-Reaktion-Spiel ist und wir währenddessen keine Listen mit Selbstoptimierungsideen fürs nächste Mal anfertigen. Eine australische Studie aus dem Jahr 2011 zeigt, dass Paare weitaus weniger oft miteinander schlafen, als sie es sich wünschen würden. Somit hätte die Mehrheit der 4,290 befragten Männer (3,240 davon in heterosexuellen Beziehungen) und circa 30% der 4,366 befragten Frauen (3,304 davon in heterosexuellen Beziehungen), gerne mehr Sex mit dem Partner. Die Experten sind der Meinung, dass Frauen in Beziehungen weniger Sex haben, weil sie zu hohem Stress ausgesetzt sind. Hierzu zählt unter anderem der Anspruch an das eigene Aussehen: Viele der Befragten gaben an, mit dem eigenen Körper nicht zufrieden zu sein. Ich möchte nicht behaupten, dass diese Gründe nicht plausibel sind, aber ich denke eben auch, dass es daran liegt, dass wir uns diesen Performancedruck selbst auferlegen und jedes einzelne Stelldichein an Oscar-reife Filmszenen heranreichen muss. Dabei kann man nur enttäuscht werden. Denn dabei wir vergessen häufig, dass Sexszenen im Film ausschließlich dazu da sind, die Handlung voranzutreiben und nicht, um möglichst adäquaten, realitätsgetreuen Geschlechtsverkehr darzustellen.