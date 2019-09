C’est purement intentionnel. Soyons très clair là-dessus : si quelqu’un regarde son téléphone pendant que vous faîtes l’amour, je vous conseillerai de lui piquer des mains et le foutre dans le verre d’eau le plus proche, puis de le mettre dehors. Parce que honnêtement, qui fait ça ? Tout aussi inexcusable, bien que plus courant : être sur son téléphone pendant un rencard. Donc pourquoi est-ce que je me permets de le faire ? Parce que ça excite mon copain. Le fait que je sois distraite, ou que je fasse semblant de l’être en tous cas. Ca n’a d’ailleurs pas besoin d’être mon smartphone. Je pense que ça marcherait aussi avec un livre ou des mots croisés. Mais l’intérêt d’un téléphone, c’est qu’il me permet d’être connectée à des milliards de personnes, qui eux ne me font pas l’amour, et qui pourtant retiennent mon attention. Vous voyez l’idée ?