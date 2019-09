Ein großer Frisurentrend im Sommer 2018 sind glamouröse Haaraccessoires in Silber, Gold und mit funkelnden Steinen. Die Besonderheit liegt hier im Styling: Anstatt die Teile in aufwendigen, akkuraten Hochsteckfrisuren zu platzieren, als wärst du gerade auf dem Weg zum nächsten Abiball, wird der Look jetzt entspannt mit lockeren, ungestylten Haaren in den Alltag übersetzt. Wie man unschwer an Megan Markles lässiger Hochzeitsfrisur sehen konnte, eignet sich der Trend ebenso bestens für besondere Anlässe.